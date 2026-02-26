Palmeiras vence e continua no comando





(Com Lusa)





O ‘verdão’ recebeu e venceu o Fluminense, por 2-1, com golos de Vítor Roque, aos nove minutos, de grande penalidade, e Allan Elias, aos 13, num jogo em que ainda na primeira parte Luciano Acosta fez o golo da formação do Rio de Janeiro, aos 40.O triunfo, que mantém o Palmeiras no topo da classificação, com os mesmos 10 pontos do São Paulo, deixou o treinador português Abel Ferreira parcialmente satisfeito, considerando que a equipa não teve uma boa abordagem no golo do Fluminense.“Entrámos fortes no jogo, sofremos um golo que não podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer esse golo. Foi um golo que nos tirou alguma confiança”, considerou Abel Ferreira na conferência no final do jogo.O treinador voltou a ser expulso, depois de esta época já o ter sido no campeonato paulista, com o árbitro a mostrar quase no final o cartão vermelho, depois de o técnico contestar um lançamento de linha lateral.Em Porto Alegre, Luís Castro viu o seu Grêmio alcançar uma importante vitória e subir, à condição, a oitavo, com seis pontos, num jogo frente a um Atlético Mineiro reduzido a 10 logo aos 17 minutos.A expulsão de Natanael ‘embalou’ a equipa, que se adiantou no marcador por Noriega, aos 51 minutos.Mesmo em inferioridade, o Atlético Mineiro ainda igualou, por Victor Hugo, aos 56, mas Marlon ‘carimbou’ a vitória do Grêmio (2-1), aos 66.