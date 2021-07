Palmeiras vence Grémio e ascende à liderança do Brasileirão

No Allianz Parque, em São Paulo, a formação da casa entrou, praticamente, a ganhar, já que se adiantou no marcador logo aos 15 segundos, com um tento de Raphael Viega, isolado por um ressalto feliz em Gustavo Scarpa.



Aos 17 minutos, Matias Viña, de regresso depois da eliminação do Uruguai da Copa América, centrou da esquerda para o segundo golo dos locais, apontado de cabeça por Gabriel Menino.



O resultado não mais se alterou até final, com o Palmeiras a passar a somar 22 pontos, os mesmos do Bragantino, que não conseguiu mais do que um empate 1-1 na receção ao Cuiabá.



No terceiro lugar, segue o Athletico Paranaense, do também treinador português António Oliveira, filho de Toni, que na terça-feira perdeu por 2-1 no reduto do Santos e totaliza 19 pontos, com menos um jogo disputado.



Nos outros encontros, destaque para o desaire por 2-1 do bicampeão em título Flamengo no reduto do Atlético Mineiro, vencedor com um "bis" do venezuelano Jefferson Savarino, de nada valendo aos forasteiros o golo de Willian Arão, aos 89 minutos.



O "Fla" caiu para o 11.º lugar, com 12 pontos e apenas oito jogos disputados.