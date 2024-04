Palmeiras vence na Taça do Libertadores

O técnico português surpreendeu ao apostar em dois jovens, Luís Guilherme, 18 anos, no lado esquerdo do ataque, e Estêvão, 16 anos, no lado direito, e este tornou-se o terceiro mais jovem da história a marcar pelo Palmeiras.O "verdão" esteve a perder por 1-0, graças a um golo de Jean Rosso, logo aos três minutos, mas Aníbal Moreno ainda igualou antes do intervalo, aos 45+5, com Raphael Veiga a fazer a primeira de três assistências no jogo.Na segunda parte, Veiga serviu Flaco Lopez para o 2-1, aos 58, e depois o jovem Estêvão, aos 66, para o 3-1 final.O triunfo deixa o Palmeiras, campeão da Libertadores com Abel Ferreira em 2020 e 2021, em primeiro do Grupo F, com os mesmos quatro pontos dos equatorianos do Independiente del Valle, enquanto o Liverpool e San Lorenzo seguem com um ponto.