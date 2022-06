Palmeiras vence no Paraguai e fica perto dos quartos de final da Libertadores

O Palmeiras venceu em casa dos paraguaios do Cerro Porteño (3-0), na quarta-feira, na primeira mão dos 'oitavos' da Taça Libertadores de futebol, com o Talleres Córdoba a empatar na receção ao Colón Santa Fé (1-1).