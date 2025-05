Palmeiras vence São Paulo e lidera Brasileirão

O único golo do encontro da partida foi alcançado já no período de descontos por Vitor Roque (1-0), aos 90+5 minutos.



O Palmeiras de Abel Ferreira lidera o Brasileirão, com 19 pontos, mais dois do que o Flamengo e Bragantino, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o São Paulo, do português Cédric Soares, segue na 16.ª posição, com nove.