Palmeiras volta a tropeçar no Brasileirão

A formação paulista adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por intermédio de Dudu, mas viria a consentir a igualdade aos cariocas já no final da partida, aos 81, através de um tento do uruguaio Giorgian de Arrascaeta.



Depois de derrotas com Bahia, de Renato Paiva, e Botafogo, então ainda comandado por Luís Castro, e um empate com o Athletico Paranaense, os campeões brasileiros voltaram a ceder pontos e seguem no quarto lugar do Brasileirão, com 24 pontos, enquanto o Flamengo é segundo, com 26.



O Palmeiras pode ainda ser ultrapassado pelo Bragantino, caso a formação de Pedro Caixinha, quinta colocada, com 23, vença hoje em casa o São Paulo, e também poderá ficar mais longe do líder Botafogo (33).



O clube que, no sábado, anunciou a contratação do treinador português Bruno Lage, visita o Grêmio, terceiro, com 26 pontos.



Já o Goiás, de Armando Evangelista, que está no 17.º posto, em zona de despromoção, defronta também hoje o Santos, em São Paulo.