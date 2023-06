Palmeiras volta às vitórias frente ao Coritiba no Brasileirão

O "verdão" capitalizou o desaire dos comandados de Luís Castro, no sábado, no terreno do Athletico Paranaense, por 1-0, e aproximou-se do topo, com o triunfo caseiro frente ao Coritiba, com dois golos na primeira parte, aos 30 e 34 minutos, da autoria de Artur e Rony, que viria a "bisar", aos 73, antes de Alef Manga reduzir, aos 83.Após nove jornadas, o Botafogo segue no primeiro lugar, com 21 pontos, mais dois do que o Palmeiras, campeão em título, que voltou aos triunfos após três empates no Brasileirão e segue no segundo postoTambém no domingo, o, somou o terceiro jogo sem perder, ao vencer na casa do Goiás, por 1-0, com um golo de Deyverson, aos 54 minutos, subindo ao 14.º lugar, com 11 pontos.Antes,, já tinha saído derrotado do Maracanã no embate com o Fluminense, por 2-1.Ganso, aos 27, e Felipe Melo, sete minutos depois, marcaram os golos dos "tricolores", enquanto Thiago Borbas reduziu, aos 54, sem evitar a derrota que deixou o Bragantino no 11.º posto, com 13 pontos.