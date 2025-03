Panathinaikos aproxima-se do topo

Em Atenas, o Panathinaikos chegou ao sexto triunfo consecutivo em casa, onde não perde há 12 encontros, graças aos golos do polaco Karol Swiderski (34 minutos) e do marroquino Azzedine Ounahi (79), que tinha feito a assistência para o primeiro tento da partida.



Com este triunfo, a equipa de Rui Vitória segue no terceiro posto, com 49 pontos, a cinco do líder Olympiacos e a três do AEK Atenas, equipas que se defrontam no domingo, enquanto o Panetolikos, que teve o português Miguel Luís a titular, é oitavo, com 32.



Na quinta-feira, o Panathinaikos recebe os italianos da Fiorentina, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.