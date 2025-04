Panathinaikos de Rui Vitória vence AEK e destrona-o do segundo lugar na Grécia

Os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 17 minutos, com tento do médio sérvio Nemanja Maksimovic, que aproveitou um ressalto na área para cabecear para o fundo da baliza.



Após o intervalo, aos 47, o defesa camaronês Harold Moukoudi aproveitou um erro contrário para atirar colocado para o empate.



Aos 80, o sérvio Filip Djuricic (Panathinaikos) recebe um passe e dispara um potente remate, com a bola a entrar junto ao poste direito da baliza.



O sueco Alexander Jeremejeff sossegou Rui Vitória ao apontar, aos 88, o 3-1 que permite ao Panathinaikos, que não vencia há dois encontros, destronar o adversário do segundo lugar, embora com os mesmos 53 pontos, atrás do Olympiacos, com 63.



Nos últimos 12 pontos possíveis, o AEK conquistou somente um.