Panathinaikos, de Rui Vitória, vence AEK

O argentino Lamela, aos 44 minutos, até adiantou o conjunto da capital, mas a reviravolta, por Ounahi (51) e Swiderski (61, de penálti), permitiu ao "Pana" regressar aos triunfos após a derrota com o PAOK (2-1) na jornada transata.



Com este resultado, e já inalcançável o campeão Olympiacos, que tem 72 pontos, a equipa do técnico luso chega aos 59 pontos, contra 53 do AEK, quarto classificado.



Pelo meio, o PAOK foi derrotado por 4-2 em casa do campeão, que contou com golos de Chiquinho e de Gelson Martins, e soma 55 pontos.