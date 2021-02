Panathinaikos vence líder Olympiacos, de Pedro Martins, e sobe ao terceiro lugar

A equipa da casa marcou logo aos seis minutos, pelo médio brasileiro Maurício, vantagem que aumentou à passagem do minuto 74, pelo médio senegalês Younousse Sankhare, mas o Olympiacos ainda reduziu perto do final, aos 82, pelo avançado marroquino Yousef El Arabi.



Pelo Olympiacos foram titulares três jogadores portugueses, o guarda-redes José Sá, o central Rúben Semedo e o médio Tiago Silva e todos cumpriram os 90 minutos.



O central senegalês do Olympiacos, Osseynou Ba, lançado por Pedro Martins aos 56 minutos a render Sokratis no eixo da defesa, viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, aos 90+4.



Com esta vitória, o Panathinaikos subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 41 pontos, numa tabela classificativa liderada confortavelmente pelo Olympiacos, com 57, seguido do Aris, com 43, enquanto PAOK e AEK Atenas são quarto e quinto, ambos com 40 pontos, mas ainda não entraram em ação nesta jornada.



A equipa de Salonica desloca-se ao terreno da Giannina, enquanto o AEK Atenas visita o estádio do AEL Larissa, e, em caso de vitória de ambos, recuperam o terceiro e quatro lugares que ocupavam antes da 22.ª jornada.