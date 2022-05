Panathinaikos vence PAOK em final da Taça da Grécia marcada por violência

O Panathinaikos conquistou hoje a 19.ª Taça da Grécia da sua história ao bater na final o PAOK por 1-0, num jogo marcado por violência fora do estádio, adiando o início do jogo, e já no recinto de jogo.