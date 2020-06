PAOK, de Abel Ferreira, empata sem golos frente ao Panathinaikos, em Atenas

A equipa de Salónica, depois da derrota caseira por 1-0 frente ao líder Olympiacos no recomeço da prova, não foi capaz de superar o Panathinaikos e arrisca-se a perder o segundo lugar para o AEK Atenas, caso este vença no terreno do OFI Creta, no domingo.



O internacional português Vieirinha foi titular na equipa de Salónica, mas seria substituído ao intervalo, pelo brasileiro Leo Matos, enquanto o seu compatriota João Nunes, que alinha na equipa de Atenas, foi lançado aos 88 minutos, a render o italiano Frederico Macheda.



O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, lidera o campeonato, com 69 pontos, seguido do PAOK, com 53, do AEK Atenas, com 52, do Panathinaikos, com 46, do Aris Salonica, com 37, e do OFI Creta, com 34.



Finalizadas as primeiras 26 jornadas da Liga grega, as 14 equipas são divididas em dois grupos, um que integra os seis primeiros, que vai definir o campeão e os lugares europeus, e outro que integra os restantes oito, que disputam um ‘play-off' de manutenção.



A Liga da Grécia esteve suspensa desde meados de março, devido à pandemia da covid-19, até 06 de junho, com o arranque da disputa do chamado 'grupo dos campeões' e do 'play-off' para apurar os lugares de manutenção.