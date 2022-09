Paolo Maldini diz que o futuro de Rafael Leão passa por continuar no AC Milan

Na equação da renovação do internacional luso entra também a disputa que mantém com o Sporting, a sua antiga equipa, com a qual rompeu unilateralmente contrato, em 2018, após a invasão violenta da academia de Alcochete por um grupo de adeptos.



“Leão entende que o caminho nos próximos anos deve ser no AC Milan e já nos disse isso. Acho que o acordo de renovação é possível, mas sabemos que grandes jogadores são pagos pelo seu valor”, refere Paolo Maldini ao jornal desportivo italiano.



As palavras de Maldini, um dos principais arquitetos deste novo AC Milan, visam tranquilizar os adeptos no que diz respeito à continuidade de Leão, cujo contrato termina em 2024 e que já foi tentado por clubes como o inglês Chelsea.



O antigo internacional italiano refere que “se o AC Milan continuar a crescer, Leão terá tudo para competir ao máximo”, mas recorda ainda, e coloca algumas reticências, no acordo possível entre o jogador e o Sporting, com o Lille à mistura.



“Rafa [Leão] tem uma situação complicada que deriva da sua ida para o Lille, que o está a afetar muito”, sustenta Maldini, referindo-se à saída do avançado de Alvalade para o clube francês, após a rescisão unilateral, na sequência da invasão de Alcochete.



Rafael Leão, de 23 anos, campeão italiano pelo AC Milan em 2021/22 com o título individual de melhor jogador do ‘calcio’, assinou por uma temporada com o Lille como jogador livre, em 2018/19, após a rescisão com o Sporting e antes de rumar a Itália.



No entanto, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e a justiça portuguesa e italiana condenaram o jogador e o Lille a pagar 20 milhões de euros de indemnização, repartida por ambos, por irregularidades cometidas na transferência.