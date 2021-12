Paolo Vanoli rende Rui Vitória no Spartak Moscovo

"Paolo assinou com o Spartak. A apresentação decorrerá hoje (sexta-feira)", revelou o agente do treinador, Andrea D'Amico, citado pela imprensa russa.



À exceção do modesto Domegliara, há cerca de uma década, Vanoli, 49 anos, nunca trabalhou como treinador principal, tendo nos últimos anos sido assistente de Antonio Conte no Inter de Milão, Chelsea e seleção italiana.



O Spartak anunciou na quarta-feira ter afastado Rui Vitória do comando técnico, clube que comandava desde o início da atual temporada.



O treinador, de 51 anos, deixou o clube de Moscovo no nono lugar do campeonato russo, a sete pontos dos lugares de acesso às provas europeias, e com lugar garantido nos oitavos de final da Taça da Rússia e da Liga Europa.



Ao todo, Rui Vitória fez 26 jogos em todas as provas e obteve nove vitórias, tendo falhado o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de perder nos ‘play-off’ com o Benfica.