Paris FC muda de treinador em `operação relâmpago` e contrata Antoine Kombouaré.

Em comunicados praticamente seguidos e publicados no seu sítio oficial na Internet, o Paris FC despediu-se de Gilli, técnico francês de 51 anos que foi responsável pela subida ao primeiro escalão e que esta temporada eliminou o Paris Saint-Germain da Taça de França, e deu as boas vindas a Kombouaré, treinador de 62 anos, com larga experiência na Ligue 1.



Depois de Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse e Nantes, Kombouaré, que estava sem clube desde o fim da última temporada, volta a trabalhar na Ligue 1 e agora mais uma vez com o objetivo de manter a sua equipa no primeiro escalão.



No seu currículo, o antigo defesa central, que nasceu na Nova Caledónia, tem duas Taças de França e uma Taça da Liga francesa, prova entretanto extinta.



Nesta ronda, a 23.ª do campeonato francês, no sábado, o Paris FC empatou no campo do Toulouse (1-1) e somou o quinto jogo sem vencer na competição.

