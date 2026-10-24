Paris FC perde em Lens





(Com Lusa)

O italiano Luca Koleosho adiantou os visitantes perto do intervalo (45+2 minutos), mas, na segunda parte, Florian Thauvin assinalou a sua 300.ª partida na Ligue 1 com um golo (63), a passe do suplente belga Thorgan Hazard, que seria precisamente assistido pelo capitão no tento decisivo (83).O português Mezian Soares não saiu do banco de suplentes do Lens, que ganhou pela terceira ronda consecutiva e subiu à condição ao sexto lugar, com 13 pontos, contra 14 das cinco equipas que estão igualadas no topo.O Paris FC, quarto classificado, faz parte desse quinteto, mas regressou às derrotas e pode perder terreno para os seus oponentes, que se defrontam.Lille e Mónaco vão medir forças no Principado no domingo, um dia antes da receção do pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain ao Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca e que começou esta jornada na primeira posição, devido à melhor diferença de golos.O clássico da oitava ronda da Ligue 1 foi adiado por um dia, numa altura em que o aumento do custo de vida e a situação do setor da educação têm motivado manifestações em diversas cidades de França, que mobilizaram as forças de segurança e ficaram marcadas por atos de violência, incluindo danos em edifícios públicos e pilhagens de estabelecimentos comerciais.Essa recalendarização faz com que o encontro entre Paris Saint-Germain e Lyon coincida com a cerimónia de entrega da Bola de Ouro, em Londres, onde os lusos Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, todos do clube da capital gaulesa, concorrem ao prémio de melhor jogador da época 2025/26.