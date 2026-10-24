Futebol Internacional
Paris FC perde em Lens
O Paris FC falhou a possibilidade de se isolar provisoriamente na liderança da Liga francesa, ao perder com reviravolta na visita ao Lens (2-1), em jogo da oitava jornada.
O italiano Luca Koleosho adiantou os visitantes perto do intervalo (45+2 minutos), mas, na segunda parte, Florian Thauvin assinalou a sua 300.ª partida na Ligue 1 com um golo (63), a passe do suplente belga Thorgan Hazard, que seria precisamente assistido pelo capitão no tento decisivo (83).
O português Mezian Soares não saiu do banco de suplentes do Lens, que ganhou pela terceira ronda consecutiva e subiu à condição ao sexto lugar, com 13 pontos, contra 14 das cinco equipas que estão igualadas no topo.
O Paris FC, quarto classificado, faz parte desse quinteto, mas regressou às derrotas e pode perder terreno para os seus oponentes, que se defrontam.
Lille e Mónaco vão medir forças no Principado no domingo, um dia antes da receção do pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain ao Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca e que começou esta jornada na primeira posição, devido à melhor diferença de golos.
O clássico da oitava ronda da Ligue 1 foi adiado por um dia, numa altura em que o aumento do custo de vida e a situação do setor da educação têm motivado manifestações em diversas cidades de França, que mobilizaram as forças de segurança e ficaram marcadas por atos de violência, incluindo danos em edifícios públicos e pilhagens de estabelecimentos comerciais.
Essa recalendarização faz com que o encontro entre Paris Saint-Germain e Lyon coincida com a cerimónia de entrega da Bola de Ouro, em Londres, onde os lusos Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, todos do clube da capital gaulesa, concorrem ao prémio de melhor jogador da época 2025/26.
O português Mezian Soares não saiu do banco de suplentes do Lens, que ganhou pela terceira ronda consecutiva e subiu à condição ao sexto lugar, com 13 pontos, contra 14 das cinco equipas que estão igualadas no topo.
O Paris FC, quarto classificado, faz parte desse quinteto, mas regressou às derrotas e pode perder terreno para os seus oponentes, que se defrontam.
Lille e Mónaco vão medir forças no Principado no domingo, um dia antes da receção do pentacampeão francês e bicampeão europeu Paris Saint-Germain ao Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca e que começou esta jornada na primeira posição, devido à melhor diferença de golos.
O clássico da oitava ronda da Ligue 1 foi adiado por um dia, numa altura em que o aumento do custo de vida e a situação do setor da educação têm motivado manifestações em diversas cidades de França, que mobilizaram as forças de segurança e ficaram marcadas por atos de violência, incluindo danos em edifícios públicos e pilhagens de estabelecimentos comerciais.
Essa recalendarização faz com que o encontro entre Paris Saint-Germain e Lyon coincida com a cerimónia de entrega da Bola de Ouro, em Londres, onde os lusos Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, todos do clube da capital gaulesa, concorrem ao prémio de melhor jogador da época 2025/26.
(Com Lusa)