Paris Saint-Germain alarga liderança da liga francesa

Na conclusão da 23.ª jornada, o marroquino Achraf Hakimi (53 e 85 minutos) e Ousmane Dembélé (59) ditaram a quarta vitória seguida da equipa dos internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, todos titulares, e Gonçalo Ramos, que foi lançado aos 74 e fez um passe de calcanhar decisivo para a assistência de Lee Kang-In no 3-1.



Dembélé fortaleceu o estatuto de melhor marcador da Ligue 1, com 17 golos, e passou a somar 24 remates certeiros e seis assistências nas 31 partidas disputadas nas diversas provas em 2024/25, igualando, desde já, o recorde de 30 participações para golo da sua carreira, que tinha fixado em 2016/17, com 49 jogos nos alemães do Borussia Dortmund.



Cada vez mais perto do 13.º título de campeão, e quarto seguido, o recordista Paris Saint-Germain mantém-se invicto na liderança, agora com 59 pontos, contra 46 do Marselha, segundo colocado, que tinha voltado às derrotas no terreno do Auxerre (3-0), no sábado.



Parisienses e marselheses contribuíram para as duas derrotas consentidas já com Paulo Fonseca pelo Lyon, que vinha de dois êxitos seguidos e ainda ripostou por Rayan Cherki (83 minutos) e pelo capitão Corentin Tolisso (90+2), seguindo em sexto, com 36 pontos.



O pódio é culminado pelo Nice, que recuperou o terceiro lugar perdido na véspera para o Lille, de entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época, e tem 43 pontos, após bater em casa ao Montpellier (2-0), 18.º e último, com 15, rumo à terceira vitória seguida, graças aos golos de Jonathan Clauss (30 minutos) e do argelino Hicham Boudaoui (65).



Logo abaixo das vagas europeias aparece o Estrasburgo, que não saiu do ‘nulo’ caseiro frente ao Brest (0-0), recém-goleado pelo Paris Saint-Germain no play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’ (10-0 nas duas mãos), e está em sétimo, com 34 pontos.



Diego Moreira foi titular pelos anfitriões, enquanto os bretões tiveram três jogadores com passaporte luso: Mathias Pereira Lage e Mama Baldé começaram a partida e Edimilson Fernandes foi suplente utilizado, contribuindo para o empate do nono colocado, com os mesmos 33 pontos do Lens, oitavo, que teve em Nantes a terceira derrota seguida (3-1).



Com golos de Louis Leroux (minuto 36), do nigeriano Moses Simon (60), de penálti, e do congolês Meschack Elia (90+5), os ‘canários’ interromperam um ciclo de duas derrotas e subiram ao 14.º posto, com 24 pontos, lançando de início o guarda-redes Anthony Lopes, que não deteve o penálti batido pelo franco-marroquino Neil El Aynaoui (65), antes de o adversário ficar sem o angolano M'Bala Nzola, expulso com cartão vermelho direto (70).



A três pontos do Lens passou a estar o Toulouse, 10.º, fruto de uma vitória na casa do Le Havre (4-1), que atuou em inferioridade numérica na meia hora final e é 17.º e penúltimo, com 17, cinco abaixo da zona de ‘salvação’ direta e a dois da vaga de acesso ao play-off.