Paris Saint-Germain anuncia prorrogação do contrato de Marco Verratti até 2026

"O PSG e seu presidente, Nasser Al-Khelaïfi, têm o prazer de anunciar um presente de Natal, a prorrogação até 2026 do contrato de Marco Verratti", anunciou o locutor do Parque dos Príncipes, a poucos minutos do início do encontro frente ao Estrasburgo.



O vínculo contratual do internacional italiano, de 30 anos, expirava em 2024, mas o PSG quis prolongar a ligação a um jogador que, segundo o presidente Al-Khelaïfi, desempenhou "um papel central na história e no sucesso do clube na última década".



"É um imenso orgulho renovar o meu contrato com o PSG. Era evidente para mim que a minha história iria continuar a ser escrita neste clube", reagiu Verratti, através de um comunicado do clube.



Nas 10 épocas que já leva em Paris, o médio transalpino somou 398 jogos oficiais com a camisola do Paris Saint-Germain, com um registo de 11 golos e 48 assistências, sendo, até ao momento, o segundo jogador com mais partidas na história do clube, apenas superado por Jean-Marc Pilotorget, que é o recordista com 435.



Além de ser o jogador mais titulado da história do campeonato francês, o internacional italiano é, também, detentor do maior número de troféus conquistados pelo clube da capital francesa, nada menos que 29: oito campeonatos da França (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022), seis Taças de França (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021), seis Taças da Liga (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), e nove Supertaças (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).



Além destes títulos pelo clube parisiense, Verratti também foi campeão europeu de seleções ao serviço da 'squadra azzurra' em 2020, quando a Itália bateu a Inglaterra na final disputada em Wembley, por 3-2 nas grandes penalidades, depois de um empate a um golo no final do prolongamento.