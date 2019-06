Paris Saint-Germain anuncia saída de diretor desportivo Antero Henrique

Lusa Comentários 14 Jun, 2019, 18:08 | Futebol Internacional

“O Paris Saint-Germain e Antero Henrique decidiram terminar a ligação, por mútuo acordo”, pode ler-se na nota divulgada pelo emblema gaulês, que agradece ao agora ex-diretor desportivo “o profissionalismo e compromisso nos últimos dois anos”.



Antero Henrique foi dirigente do FC Porto entre 2005 e 2017, antes de rumar à capital francesa para assumir a direção desportiva do PSG, cargo que desempenhou nas duas últimas temporadas.



Neste periodo, o PSG venceu dois campeonatos franceses, uma Taça de França, uma Taça da Liga francesa e duas supertaças de França.



De acordo com a imprensa francesa, o antigo internacional brasileiro e ex-jogador do clube Leonardo será o novo diretor desportivo dos parisienses, regressando a um cargo que ocupou entre 2011 e 2013.