Paris Saint-Germain contrata central ucraniano Illia Zabarnyi ao Bournemouth
O futebolista ucraniano Illia Zabarnyi, que atuava em Inglaterra no Bournemouth, é reforço do Paris Saint-Germain para a nova temporada, tendo assinado um contrato por cinco temporada, anunciou hoje o atual campeão europeu.
Zabarnyi, que passa a ser o primeiro jogador ucraniano da história do Paris Saint-Germain, tem 22 anos, atua como defesa central e passou as últimas três temporadas no Bournemouth, depois de ter feito toda a formação e iniciado a carreira no histórico Dínamo Kiev.
“Cheguei ao melhor clube no mundo e ao clube que tem o melhor projeto. Estou aqui para dar tudo em campo”, disse o internacional ucraniano (49 jogos e três golos), em declarações divulgadas pelo tetracampeão francês.
De acordo com a imprensa francesa, a contratação de Zabarnyi ao Bournemouth terá custado cerca de 66 milhões de euros aos cofres do clube parisiense.
O central ucraniano junta-se assim aos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos e é a segunda contração dos parisienses para a época 2025/26, depois do guarda-redes Lucas Chevalier, que alinhava no Lille.
