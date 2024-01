Paris Saint-Germain contrata Lucas Beraldo até 2028

”, disse o internacional sub-20 "canarinho", que vai envergar a camisola 35.O líder do campeonato francês não deu detalhes quanto aos valores da operação que lhe permite reforçar o eixo defensivo com um atleta esquerdino que fez a estreia profissional pelo São Paulo em maio de 2022 e venceu a Taça do Brasil em setembro de 2023.Em junho de 2022, aos 18 anos, estreou-se pelos sub-20 "canarinhos", no triunfo por 4-1 sobre o Equador.O também brasileiro Gabriel Moscardo, do Corinthians, fez exames médicos com Lucas na sexta-feira, contudo o médio vai ainda ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé que o vai afastar dos relvados durante três meses, desconhecendo-se se o PSG avançará com a aquisição.