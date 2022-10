Paris Saint-Germain empata em Reims antes de defrontar o Benfica

Sem o argentino Lionel Messi, devido a um desconforto físico sentido na Luz, mas com o português Danilo a titular e Vitinha a sair do banco na segunda parte, o PSG não conseguiu superar o Reims, que segue no 14.º posto, com oito pontos.



O PSG, reduzido a 10 jogadores após a expulsão do espanhol Sérgio Ramos, aos 41 minutos, somou o segundo empate na Ligue 1, após uma série de cinco triunfos consecutivos, mas mantém a liderança isolada, com 26 pontos.



Apesar do deslize, a formação parisiense aumentou a vantagem para o Marselha, atual segundo classificado, com 23 pontos, que sofreu a primeira derrota na liga gaulesa ao perder por 2-1 na receção ao Ajaccio, antes de defrontar o Sporting, para a Liga dos Campeões.



Dimitri Payet, aos 15 minutos, de penálti, colocou em vantagem os marselheses, que contaram com o português Nuno Tavares no 'onze', mas os visitantes deram a volta com um golo do congolês Moussiti-Oko, aos 25, e um autogolo do argentino Leonardo Balerdi, aos 47.



O Marselha, que vinha de uma goleada imposta na receção ao Sporting (4-1), 'marcou passo' na segunda posição da liga gaulesa, liderada pelo Paris Saint-Germain, e pode ser ultrapassado por Lorient e Lens.



Na quarta-feira, o Marselha, quarto classificado do grupo H da Liga dos Campeões, com três pontos, defronta o líder isolado Sporting, com seis, em Alvalade.