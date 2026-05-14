Paris Saint-Germain festeja ‘penta’ pela primeira vez na sua história com vitória em Lens

Um empate bastaria para o clube da capital francesa consolidar o estatuto de melhor equipa francesa da atualidade, mas, com o luso João Neves a titular, o agora pentacampeão gaulês, que conta agora com 14 campeonatos no palmarés, começou a construir o triunfo ainda dentro dos primeiros 45 minutos.



Uma boa jogada entre Dembelé e Kvaratskhelia foi concluída pelo georgiano (29), uma vantagem ampliada no período de descontos do segundo tempo, pelo suplente Mbaye (90+3), numa altura em que Vitinha e Gonçalo Ramos já tinham sido lançados, ao contrário de Nuno Mendes, que ficou fora da ficha de jogo, devido a lesão.



Com este desfecho, o Paris Saint-Germain já não pode ser alcançado na liderança, na qual conta com 76 pontos, contra os 67 do oponente de hoje, segundo classificado, com o Lille a fechar o pódio, com 61.



Esta é a terceira Liga francesa da carreira de Luis Enrique, que já tinha vencido as duas anteriores pelo Paris Saint-Germain, clube pelo qual também ajudou a conquistar duas Taça de França e três Supertaças francesas, uma Supertaça europeia, uma Taça Intercontinental e uma Liga dos Campeões.



Na derradeira ronda da Ligue 1, agendada para domingo, o Paris Saint-Germain vai jogar no terreno do vizinho Paris FC.



O novo pentacampeão francês fica, agora, a dois do recorde dos sete consecutivos do Lyon, entre 2001/02 e 2007/08.



Ainda esta temporada a equipa comandada pelo espanhol Luis Enrique pode ainda revalidar o título o Liga dos Campeões, caso vença na final os ingleses do Arsenal, em 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste.



Mais cedo, os remates certeiros de Barco e Nanasi traduziram-se no triunfo do Estrasburgo, no reduto do Brest (2-1), que marcou, pelo meio, por Ajorque (13).