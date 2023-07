Paris Saint-Germain oficializa contratação do técnico espanhol Luis Enrique

O novo técnico do PSG assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2026, assumindo o comando técnico de um clube que continua a perseguir a conquista da Liga dos Campeões, numa época em que perdeu o concurso de Lionel Messi, que rumou ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, do Qatar, agradeceu, em conferência de imprensa, a Christophe Galtier, técnico anterior, e a Lionel Messi antes de fazer a apresentação de Luís Enrique, que se mostrou grato ao clube pela oportunidade.

"Muito obrigado ao clube, presidente e dirigentes pela confiança que me transmitiram. Significa muito para mim e para a minha equipa técnica estar aqui hoje. Entendemo-nos desde o primeiro momento em relação à ideia de um futebol divertido, espetacular e com bons resultados. Não sei falar francês, mas estou a aprender", disse Luís Enrique no seu primeiro contacto com a imprensa gaulesa.

Luis Enrique ingressa no campeão francês depois de ter treinado clubes como a AS Roma, Celta de Vigo, FC Barcelona (equipa B e equipa principal) e seleção espanhola.

Como jogador, foi formado no Sporting Gijon, tendo passado depois cinco temporadas no Real Madrid (entre 1991/92 e 1995/96), seguindo depois para o grande rival Barcelona, no qual permaneceu até acabar a sua carreira de futebolista, entre as épocas de 1996/97 e 2003/04.