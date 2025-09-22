Paris Saint-Germain perde em Marselha e entrega liderança ao Mónaco

O emblema comandado pelo espanhol Luis Enrique viu, assim, chegar ao fim uma série de cinco triunfos seguidos na presente temporada (quatro na Ligue 1 e uma na Liga dos Campeões), depois da conquista da Supertaça Europeia, diante dos ingleses do Tottenham, no desempate por grandes penalidades (4-3).



O encontro da quinta ronda, que foi adiado de domingo para hoje, devido à previsão de tempestade naquela cidade mediterrânica gaulesa, começou da pior maneira para o tetracampeão de França, já que o guarda-redes Chevalier teve uma má abordagem a sair dos postes, permitindo ao marroquino Nayef Aguerd abrir o ativo de cabeça, logo à passagem do minuto cinco, no Estádio Vélodrome.



No sul de França, à mesma hora que acontecia a gala da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, os internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares nos visitantes, sendo que este último foi substituído aos 89 minutos.



Desta forma, o tetracampeão gaulês, privado de Ousame Dembélé, Doué, Barcola e do luso João Neves, todos lesionados, caiu para a segunda posição, com os mesmos 12 pontos do terceiro posicionado Lyon, de Paulo Fonseca, do Estrasburgo (quarto) e do Mónaco, que é o novo líder.



Marselheses e parisienses são oponentes do bicampeão português Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões e vão visitar o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 22 de outubro e 20 de janeiro de 2026, na terceira e sétima de oito jornadas, respetivamente.