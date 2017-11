Paris Saint Germain procura contratar José Mourinho

Mário Aleixo - RTP 07 Nov, 2017, 09:59 / atualizado em 07 Nov, 2017, 09:59 | Futebol Internacional

A notícia é avançada pelo jornal britânico “The Sun” que noticia já terem acontecido os primeiros contactos entre representantes do técnico português e elementos do clube parisiense.



No meio desta encruzilhada estará Antero Henriques, elemento dos quadros do PSG, que já se cruzou com Mourinho na altura em que este era treinador do FC Porto.



Os responsáveis do PSG acreditam que o atual diretor desportivo do vice-campeão francês pode ser o elemento capaz de convencer “Special One” a mudar-se de Manchester para Paris.



Recorde-se que recentemente o treinador terá exigido para renovar o contrato com os “red devils” 3,5 milhões de euros por temporada, a juntar aos 10 que aufere no presente.