Paris Saint-Germain recusa proposta do Real Madrid por Kylian Mbappé

“A oferta que recebemos foi considerada insuficiente e a nossa intenção é manter o jogador no clube. A oferta foi recusada”, disse Leonardo, em declarações à comunicação social gaulesa.



O avançado de 22 anos está a iniciar a sua quinta temporada no Paris Saint-Germain, mas o seu contrato termina no final da atual época.



“A nossa intenção é e foi sempre manter o Kylian no clube e renovar o seu contrato. O Real Madrid está a ter um comportamento desrespeitoso e incorreto”, acrescentou o dirigente do emblema parisiense, que conta com o português Danilo.



De acordo com a imprensa francesa, Mbappé tem recusado as várias propostas apresentadas pelo Paris Saint-Germain para a renovação de contrato, até já depois de garantida a contratação do argentino Lionel Messi.