Paris Saint-Germain vence Auxerre e segue líder na Liga francesa

O ucraniano Zabarnyi, a aproveitar um passe do português Vitinha aos 32 minutos, e brasileiro Beraldo, aos 54, fizeram os golos dos parisienses, em que também Gonçalo Ramos foi titular, enquanto Nuno Mendes foi ‘poupado’ pelo treinador espanhol Luis Enrique, que não pôde contar com o lesionado João Neves.



A dias da visita ao FC Barcelona na Liga dos Campeões, em que o PSG será eventual adversário do bicampeão português Sporting, o campeão europeu apresentou várias poupanças no habitual ‘onze’ no encontro em que celebrou Ousmane Dembelé, que venceu a Bola de Ouro e hoje assistiu da bancada, lesionado, a novo triunfo da equipa.



Depois da derrota com o Marselha (1-0) na ronda anterior, a equipa da capital voltou aos triunfos e chegou aos 15 pontos, distanciando-se já do Mónaco (12), dos marselheses (12) e do Estrasburgo (12).



Ainda assim, as saídas prematuras de Vitinha e de Kvaratskhelia deixam por esclarecer a dimensão dos problemas físicos dos dois futebolistas, habituais titulares na equipa.



Também com 12 pontos, mas ainda sem jogar nesta sexta ronda da Ligue 1, está o Lyon, orientado pelo português Paulo Fonseca, que pode igualar os 15 pontos do líder se vencer na deslocação ao reduto do Lille, no domingo.



Na outra ponta da tabela, o Auxerre soma apenas seis pontos e perdeu pela quarta vez, em seis jornadas,



Antes, o Nantes, treinado pelo português Luís Castro, esteve duas vezes a vencer na deslocação ao Toulouse, mas deixou-se empatar (2-2), seguindo em 15.º lugar, primeiro acima dos lugares de descida, com cinco pontos.



Lahdo (45+4) e Leroux (61) adiantaram por duas vezes os forasteiros, em que Anthony Lopes foi o guarda-redes titular, mas Gboho (47) e Donnum (66, de penálti) empataram a contenda.



No primeiro jogo do dia, o Mónaco foi a casa do Lorient perder por 3-1, tendo visto o PSG isolar-se, com mais três pontos do que os monegascos, podendo suceder o mesmo com o Lyon, de Paulo Fonseca, no domingo em casa do Lille.

