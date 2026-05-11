Paris Saint-Germain vence Brest pela margem mínima e fica a um ponto do título

No Parque dos Príncipes, os anfitriões carregaram muito e dispuseram de muitas oportunidades para marcar, mas foi já com João Neves em campo que chegaram ao único golo da partida, aos 82 minutos, através de um remate de fora da área de Doué, sem hipótese de defesa para o guardião Coudert.



Com esta vitória, o líder PSG chega aos 73 pontos, em 32 jogos disputados, precisando apenas de um para se sagrar campeão pela quinta época consecutiva, enquanto o Brest, 12.º classificado, com 38 pontos, atravessa uma fase negativa, com sete jogos seguidos sem vencer.



O Paris Saint-Germain visita o Lens, segundo classificado, na quarta-feira, num jogo em atraso da 29.ª jornada, mas que só pode ser considerado decisivo para as contas do título se os anfitriões vencerem e conseguirem anular nesses dois jogos que faltam os 15 golos de desvantagem para os parisienses, já que o primeiro fator de desempate é a diferença de golos.



O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, pôs fim a uma série de quatro vitórias consecutivas, ao perder na visita ao Toulouse (2-1), descendo ao quarto posto, com os mesmos 60 pontos, menos um do que o Lille, terceiro classificado, em lugar de acesso direto à Liga dos Campeões.



Um autogolo de Denis Zakaria, aos 72 minutos, garantiu o triunfo do Lille na visita ao Mónaco (1-0) e a subida ao terceiro lugar da equipa de Bruno Génésio, enquanto os ‘vermelho e brancos’ desceram ao sétimo posto e estão, por agora, arredados das competições europeias, com 54 pontos, menos dois do que o Marselha, sexto, que venceu o Le Havre (1-0).



No duelo de ‘aflitos’, o Auxerre abandonou a 'linha de água' ao vencer o Nice (2-1), que está na 16.ª posição, em lugar de play-off de manutenção, com 31 pontos, os mesmos da equipa de Christophe Pelissier.



