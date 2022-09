Paris Saint-Germain vence em França com golo de Neymar e "ajuda" de Slimani

Na capital francesa, o brasileiro Neymar fez o único golo da partida, aos 30 minutos, novamente com assistência do argentino Messi, que já leva sete neste arranque de temporada em todas as provas.



Num encontro em que Danilo e Vitinha foram titulares nos campeões gauleses e Nuno Mendes foi lançado na segunda parte (78 minutos), o Brest esteve perto do empate na segunda parte, aos 71, mas o argelino Islam Slimani, ex-avançado do Sporting, desperdiçou uma grande penalidade.



Nesse minuto, o português Mathias Lage foi lançado no Brest.



Com este resultado, o Paris Saint-Germain segue isolado na liderança da Liga francesa, com 19 pontos (seis vitórias e um empate), mas, ainda hoje, pode ainda ser alcançado pelo Marselha, adversário do Sporting na 'Champions', que recebe o Lille, do técnico português Paulo Fonseca (20:00 horas de Lisboa).



Por seu lado, o Brest segue para já 17.º posto, com cinco pontos.



O Paris Saint-Germain é esta época rival do Benfica na Liga dos Campeões, no Grupo H, juntamente com Juventus e Maccabi Haifa.