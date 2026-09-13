Paris Saint-Germain vence pela primeira vez, Lille sobe à liderança em França

Com Nuno Mendes, João Neves e Vitinha no ‘onze’ inicial, o Paris Saint-Germain fez o único golo logo ao quinto minuto, num remate à entrada da área do espanhol Ferran Torres, solicitado com toque em habilidade de Ousmane Dembélé.



No segundo tempo, o Brest foi mais expedito frente a um adversário agora inofensivo e só não conquistou pontos porque aos 50 Kamory Doumbia acertou no poste uma oferta de Nuno Mendes e, minutos depois, viu o guarda-redes negar-lhe o golo com a defesa da noite.



O bicampeão da Europa, que vinha de derrota caseira com o Mónaco, por 2-1, sobe assim ao sétimo lugar, com cinco pontos, os mesmos do seu adversário e metade dos do trio da frente.



Cinco dias após perder, no seu terreno, por 3-2, com o Betis, para a Liga dos Campeões, o Lille voltou aos triunfos, este iniciado pelo lateral português Tiago Santos, decisivo quando, aos 19 minutos, de fora da área, rematou de primeira, cruzado, ao ângulo superior contrário.



A equipa orientada por Davide Ancelotti marcou o segundo frente ao recém-promovido, que soma quatro pontos, já nos descontos, aos 90+3, por Ethan Mbappé, que valeu o assumir do comando da prova por melhor diferença de golos em relação ao Mónaco e ao Rennes.



Mezian Soares, internacional jovem português, de apenas 16 anos, entrou na segunda parte na equipa do Lens, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, em 13 de outubro, que empatou 2-2 na visita ao Le Mans, após dois desaires consecutivos na Ligue 1.



O argelino Adil Bourabaa, aos 32, e Lucas Calodat, aos 44, davam vantagem ao Le Mans, porém o Lens reagiu com tentos do senegalês Abdallah Sima, aos 45+2, e do croata Franjo Ivanovic, emprestado pelo Benfica, aos 51.



O Lens, que vinha de duas derrotas, é 10.º, com somente quatro pontos, enquanto o Le Mans, que ainda não ganhou, é 14.º, com três.



