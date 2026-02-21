Futebol Internacional
Paris Saint-Germain volta a liderar em França com Gonçalo Ramos em destaque
O Paris Saint-Germain, com Gonçalo Ramos em destaque, regressou hoje à liderança da Liga francesa de futebol, após receber e bater o Metz, último classificado, por 3-0, na 23.ª jornada.
O Paris Saint-Germain, que teve Ramos como titular, Vitinha e João Neves como suplentes utilizados e Nuno Mendes como espetador no banco, aproveitou da melhor forma o desaire horas antes do Lens na receção ao Mónaco (3-2) para recuperar o primeiro lugar da prova, agora com 54 pontos, mais dois de vantagem sobre o novo segundo posicionado.
Já depois de Doue ter aberto o marcador, logo aos três minutos, Gonçalo Ramos assistiu Barcola para o 2-0, aos 45+3 minutos, e marcou mesmo aos 77, fechando o resultado.
Depois do desaire com o Rennes (3-1) na última ronda, o Paris Saint-Germain recuperou o comando da Ligue 1 e sem Ousmane Dembélé, que falhou a partida de hoje lesionado.
Depois dessa derrota, o internacional francês e vencedor do prémio FIFA de melhor jogador de 2025 criticou duramente a atitude e o compromisso dos seus companheiros de equipa, situação que deixou o balneário do campeão gaulês em ‘fogo’, de acordo com a imprensa local.
