Parker lembra que Benfica ganhou com dois erros, mas quer ver Brugge dar a volta

"Em alguns momentos, conseguimos jogar olhos nos olhos com o Benfica, e é isso que nos dá confiança. A primeira mão foi resolvida com erros nossos, mas antes estávamos a jogar de igual para igual. Em grande parte, o jogo foi renhido e bastante competitivo. Amanhã [terça-feira], vamos dar tudo o que temos", prometeu Scott Parker, na véspera de voltar a encontrar o atual líder da I Liga portuguesa.

O técnico inglês, de 42 anos, falava em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os `encarnados`, na terça-feira, no Estádio da Luz, no qual a sua equipa terá de marcar, pelo menos, dois golos e não sofrer nenhum, de forma a discutir a eliminatória rumo aos `quartos`.

"O Benfica é uma equipa de topo, muito competitiva, com muita qualidade individual e de grande categoria. Já vimos na primeira mão e sabemos da sua qualidade. Eles têm tido bons resultados na `Champions` e na Liga. Vamos defrontar uma equipa que é capaz de fazer coisas muito boas", elogiou.

Depois, Parker deu o mote para tentar derrubar o Benfica: "Se conseguirmos impor a nossa dinâmica e perceber o nosso momento, espero e acho que podemos causar problemas aqui [no Estádio da Luz]".

Por fim, abordou a derrota inesperada frente ao aflito Oostende (3-0), para o campeonato, na sexta-feira, um desfecho que considerou ter sido "um choque".

"Na sexta-feira, tivemos um desempenho que nenhum de nós estava à espera. O que fizemos não é de todo o que queremos fazer e foi um choque para nós, porque estávamos a criar algo, era difícil baterem-nos e achava que estávamos a ir na direção certa. Ainda não somos a equipa que queremos em certos momentos. Não foi o que esperávamos", concluiu.

Na terça-feira, Benfica e Club Brugge defrontam-se a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo turco Halil Umut.

As `águias` venceram a primeira mão por 2-0, em Bruges, em 15 de fevereiro, com golos de João Mário, de grande penalidade, e do brasileiro David Neres.