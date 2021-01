Patrão do Borussia Dortmund aconselha Haaland a seguir exemplo de Lewandowski

O diretor executivo do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, aconselha o norueguês Erling Braut Haaland a seguir o exemplo do polaco Robert Lewandowski e permanecer no clube para amadurecer como futebolista, numa entrevista publicada esta segunda-feira na revista Kicker.