Pau Cubarsí prolonga contrato com o Barcelona

“O FC Barcelona e o jogador Pau Cubarsí chegaram a um acordo para a extensão de contrato, que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2029”, referiu o clube, após a assinatura com o presidente Joan Laporta e na presença do diretor desportivo Deco.



Na mesma nota informativa, os "culés" sublinham que esta extensão de contrato é uma demonstração da “aposta do clube” em potenciar os jogadores formados no "Barça".



“Com 18 anos recentemente cumpridos, acumula já 60 jogos pela equipa principal. E todos eles em pouco mais de um ano, desde a estreia num friorento dia 18 de janeiro de 2024, num jogo da Taça em Salamanca, contra os Unionistas”, acrescentam.



O defesa central, que fez toda a formação no FC Barcelona e tem cinco internacionalizações pela equipa principal de Espanha, esteve esta época em 36 jogos do "Barça", 31 dos quais como titular.



O FC Barcelona, juntamente com o Liverpool, é um dos possíveis adversários do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, caso a equipa lisboeta consiga o apuramento.