Pauels segura o empate do Benfica em Frankfurt na Liga dos Campeões feminina

Em Frankfurt, Reuteler inaugurou o marcador, aos 28 minutos, Nycole igualou para as `encarnadas`, aos 71, e Lena Pauels evitou a derrota da equipa portuguesa, ao defender o penálti convertido por Laura Freigang já nos descontos.

O Benfica manteve-se no segundo lugar do Grupo A, com sete pontos, menos dois do que o líder FC Barcelona, que ainda hoje defronta as suecas do Rosengard, últimas com zero pontos. Já o Eintracht Frankfurt é terceiro, com quatro.