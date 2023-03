Paul Pogba fora de jogo por motivos disciplinares

A Juventus não avançou, porém, com mais detalhes acerca do caso disciplinar, mas meios de comunicação próximos dos "bianconeri" adiantam que, na quarta-feira à noite, Pogba terá chegado atrasado à concentração da equipa com vista ao jogo com os alemães, em Turim.De notar que o médio francês, de 29 anos, tinha regressado há duas semanas de uma longa ausência motivada por uma lesão no menisco lateral do joelho direito, que contraiu em Los Angeles, durante a pré-temporada da Juventus, que obrigou a uma intervenção cirúrgica e que o afastou da fase final do Mundial do Qatar, pela França.Não é a primeira vez que Pogba tem problemas disciplinares com treinadores, um dos quais com José Mourinho, durante o período em que ambos coincidiram nos ingleses do Manchester United.