Paul Pogba regressa aos treinos na Juventus

O emblema transalpino publicou no seu sítio oficial na Internet algumas fotografias e um vídeo do apronto de terça-feira, em Turim, onde o jogador de 29 anos aparece a realizar exercícios com bola juntamente com os companheiros de equipa.



Pogba foi operado no início de setembro ao joelho direito, depois de um período de tratamento conservador, que terá agravado a lesão que tinha desde julho no menisco lateral, de acordo com o médico que o operou, Roberto Rossi.



O antigo jogador do Manchester United foi campeão do mundo em 2018 com a França e em 2021 venceu a Liga das Nações, mas foi umas das grandes ausências da atual vice-campeã mundial, em Doha, no Qatar, juntamente com Nkunku, Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté e Karim Benzema.