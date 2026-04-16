Futebol Internacional
Paulinho `bisa` e ajuda Toluca a chegar às meias-finais da ‘Champions’ da CONCACAF
O avançado português Paulinho ‘bisou’ na quarta-feira na vitória do Toluca diante dos norte-americanos do LA Galaxy, por 3-0, que permitiu aos mexicanos confirmarem a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões da CONCACAF.
Na partida da segunda mão dos ‘quartos’, em Los Angeles, o mexicano Jesús Gallardo abriu o marcador para a equipa visitante, aos 10 minutos, antes de Paulinho sentenciar o resultado com tentos aos 58 e 64.
O LA Galaxy deixa assim a ‘Champions’ após nova derrota frente aos ‘diablos rojos’, que já tinham vencido a primeira mão, por 4-2, com um ‘hat-trick’ do português, que lidera a tabela dos melhores marcadores da prova, com seis tentos.
De resto, com estes dois golos, o internacional luso atingiu os 31 em 2025/26, fixando o melhor registo da carreira numa só temporada.
As meias-finais da ‘Champions’ da CONCACAF reservam dois duelos entre formações mexicanas e norte-americanas, sendo que o Toluca terá pela frente o Los Angeles FC, enquanto o Tigres defrontará o Nashville SC.
(Com Lusa)