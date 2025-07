Paulinho dá vitória ao Toluca na Supertaça

O ex-jogador do Sporting foi titular e fechou o marcador aos 70 minutos, três minutos antes de ser substituído e de o Club America ficar reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do chileno Igor Lichnovsky (89), ex-futebolista do FC Porto.



O Club America esteve em vantagem, com um golo do norte-americano Alex Zendejas, logo no primeiro minuto, mas o Toluca deu a volta ainda na primeira parte, pelo argentino Franco Romero (12) e pelo uruguaio Bruno Mendez (45+5).



Este foi o segundo título para Paulinho desde que se mudou para o Toluca, depois de ter vencido o torneio de encerramento da última temporada.