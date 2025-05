Paulinho e Toluca campeões mexicanos

Depois de um empate a zero na primeira partida, o Toluca, com Hector Herrera, ex-FC Porto, a entrar aos 76 minutos, garantiu o título, com golos do brasileiro Luan (65) e do capitão Aléxis Veja (82), de grande penalidade.



Com problemas físicos nas últimas semanas, Paulinho saiu aos 72 minutos, terminando a temporada de estreia no México com 28 golos em 42 encontros disputados, sendo o melhor marcador tanto do torneio de abertura como de clausura.



Em declarações à TV Azteca no final do encontro, o avançado português, que se transferiu do Sporting para o Toluca, disse que se sentia “muito bem, feliz, espetacular”.



“Há um ano pensava que era um louco por vir para o México jogar, agora, sei que foi a melhor decisão da minha vida”, assumiu Paulinho, de 32 anos, que conquistou o segundo título nacional da carreira, depois de se ter sagrado campeão português na última temporada pelo Sporting.