Paulinho marca no triunfo do Toluca no Torneio Abertura do México

Após ter perdido fora por 1-0, o Toluca respondeu no seu terreno com uma vitória por 2-1, antes de garantir o título no desempate por grandes penalidades, apesar de o uruguaio Fernando Gorriarán ter dado vantagem ao Tigres, aos 14 minutos.

Ainda antes do intervalo, aos 41 minutos, o brasileiro Helinho empatou o encontro, com Paulinho a fazer o golo que levou o jogo para prolongamento, aos 52, tendo o português saído lesionado já nos descontos, aos 90+3.

O campeão apenas foi decidido ao 24.º penálti, quando o argentino Angel Correa, melhor jogador do campeonato, desperdiçou a sua oportunidade e Alex Vega deu o título ao Toluca.

Este foi o 12.º título para o Toluca, que igualou o Guadalajara como segundo conjunto com mais troféus, a quatro do recordista América.