Paulinho melhor jogador da Liga mexicana

“Paulinho não só marcou golos, marcou também a diferença. O avançado português do Toluca foi eleito o melhor jogador na temporada 2024/25”, refere a Liga mexicana em comunicado.



Paulinho, de 32 anos, cumpriu a primeira época no futebol mexicano, naquela que foi a sua estreia fora de Portugal, depois de ter representado Sporting, Sporting de Braga, Gil Vicente, Trofense e Santa Maria, clube onde fez a sua formação.



Em 42 partidas ao serviço do Toluca, Paulinho anotou 28 golos e fez ainda oito assistências, tendo conquistado o título no torneio Clausura, ao bater na final o Club América.



No torneio Abertura, a equipa do dianteiro luso foi eliminada nos quartos de final pelo Club América, que venceu a prova.



Paulinho foi ainda eleito o melhor avançado da prova e também recebeu a distinção de melhor marcador da competição.