Paulinho sagra-se melhor marcador da Liga mexicana pela terceira vez seguida

No dia do seu 33.º aniversário, o ex-ponta de lança do Sporting e do Sporting de Braga abriu o marcador da vitória caseira sobre o Club América (2-0), na 17.ª e última jornada, ajudando os ‘diablos rojos’ a terminarem esta fase na primeira posição, com 37 pontos.



O ítalo-brasileiro João Pedro Galvão (Atlético San Luis), antigo dianteiro de Estoril Praia e Vitória de Guimarães, e Armando González (Chivas) também anotaram 12 tentos, mas disputaram mais três jogos do que Paulinho, que é o 10.º melhor marcador da história do Toluca, com 45 golos nas 62 partidas contabilizadas nas diversas provas desde 2024/25.



O avançado tinha liderado a tabela dos mais concretizadores dos torneios de abertura e conclusão da Liga mexicana na época anterior, quando fez 13 e 12 remates certeiros, respetivamente, sendo agora o primeiro a igualar o recorde de três distinções seguidas desde o já falecido equatoriano Christian Benítez, que atuou no América, de 2011 a 2013.



João Paulo Fernandes, mais conhecido por Paulinho no futebol, ganhou a ‘Clausura’ em 2024/25 - vendo o Toluca regressar aos títulos de campeão mexicano 15 anos depois -, sendo que, esta temporada, conquistou a Supertaça do México e a Taça dos Campeões, disputada entre os vencedores dos escalões principais mexicano e dos Estados Unidos.



Vinculado aos ‘diablos rojos’ por mais três anos, até 2028, o avançado tenta vencer pela primeira vez a ‘Apertura’, cuja fase final começará entre 26 e 27 de novembro e vai ser disputada em eliminatórias a duas mãos a partir dos quartos de final, contando com seis primeiros classificados da fase regular, mais dois emblemas provenientes dos play-ins.



O Toluca aguarda pelo seu adversário, a definir entre Club Tijuana, Juárez, Pachuca e Pumas, equipas que acabaram esta fase entre os sétimo e 10.º lugares, respetivamente.



Paulinho nunca arrebatou o prémio de melhor marcador da I Liga portuguesa, prova na qual atuou por Gil Vicente (2013-2017), Sporting de Braga (2017-2021) e Sporting (2021-2024), ao serviço do qual se sagrou campeão nacional em 2020/21 e 2023/24 - na época de estreia fez o golo decisivo que garantiu o primeiro título ‘verde e branco’ em 19 anos.

