Paulo Bento despedido dos EAU

“A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos decidiu despedir o treinador principal da seleção nacional, Paulo Bento, juntamente com a sua equipa técnica”, informou o organismo em comunicado publicado nas redes sociais.



Com a vitória diante da Coreia do Norte, os Emirados Árabes Unidos ocupam o terceiro lugar do Grupo A da zona asiática de qualificação para o Mundial2026, com 13 pontos, menos quatro do que o Uzbequistão, que é segundo colocado e ocupa a última vaga de apuramento direto.



O Irão, líder do grupo, já garantiu o apuramento e, a duas jornadas do final, Uzbequistão e Emirados Árabes Unidos discutem a segunda vaga, com as duas seleções a defrontarem-se em 6 de junho, na penúltima jornada.



O terceiro classificado avançará para uma quarta ronda, que terá dois grupos de três equipas, com o primeiro de cada 'poule' a apurar-se ainda diretamente para o Mundial2026 e os segundos a disputarem entre si uma eliminatória, para determinar a ida ao Play-off Intercontinental.



Paulo Bento, que tinha assumido a seleção dos Emirados Árabes Unidos em julho de 2023, esteve em toda a qualificação do país, desde a primeira fase, ao vencer então o Grupo H.



O treinador português, de 55 anos, foi também selecionador de Portugal e da Coreia do Sul, estando com a seleção das quinas no Mundial2014 e com os asiáticos no Qatar2022.



Na carreira, Paulo Bento comandou o Sporting, emblema em que transitou dos juniores para os seniores, os brasileiros do Cruzeiro, os gregos do Olympiacos e os chineses do Chongqing Dangdai. Enquanto jogador, foi internacional, representando Palmense, Futebol Benfica, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Benfica, Real Oviedo e Sporting.