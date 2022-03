Paulo Dybala vai deixar a Juventus no final da temporada

Segundo o dirigente, citado em diversos órgãos de comunicação social italianos, o médio ofensivo de 28 anos, que chegou ao clube proveniente do Palermo em 2015, "perdeu centralidade com a chegada de Dusan Vlahovic" a meio desta temporada, proveniente da Fiorentina.



Dybala foi nomeado vice-capitão do plantel do emblema de Turim, pelo qual fez 283 jogos e apontou 113 golos ao longo das épocas, quase todas afetadas por numerosas lesões.



Com 32 jogos pela Argentina (dois golos), começou a carreira no Instituto, no país natal, e chegou a Itália pela mão do Palermo, por quem 'brilhou' antes da transferência para a 'Juve', agora preparada para o deixar sair a custo zero.



Pela 'Vecchia Signora', ganhou cinco campeonatos, quatro Taças de Itália e três Supertaças, tendo ido a uma final, perdida, da Liga dos Campeões, e foi considerado o melhor jogador do campeonato italiano em 2019/20.