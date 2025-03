Paulo Dybala vai ser operado ao tendão da coxa e deve falhar resto da época

"Paulo Dybala vai passar por cirurgia nos próximos dias, após ter sofrido uma lesão no tendão semitendinoso esquerdo. O futebolista e o clube acordaram mutuamente que é a melhor opção para uma recuperação ideal", informaram os 'giallorossi', em comunicado.



Segundo a imprensa local, o avançado, de 31 anos, deve falhar o resto da época, na qual soma oito golos e quatro assistências em 36 jogos, após ter alinhado 11 minutos e saído lesionado no triunfo perante o Cagliari (1-0), no domingo, para a 29.ª jornada da Serie A.



"Depois de ter recebido os resultados dos exames e avaliado as diferentes opções, decidi submeter-me agora a esta cirurgia para voltar o mais rápido possível. Vou regressar em breve e ainda mais forte. Vemo-nos em campo", disse Dybala, através das redes sociais.



Campeão do mundo de seleções pela Argentina em 2022, o avançado cumpre a terceira época na Roma, atual sétima classificada da Liga italiana, após passagens por Palermo (2012-2015) e Juventus (2015-2022), ao serviço da qual conquistou cinco campeonatos.



Paulo Dybala tem enfrentado sucessivos problemas físicos na carreira, sendo que o mais recente o impediu de ser convocado pela Argentina para a visita ao Uruguai e a receção ao Brasil, da fase sul-americana de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.