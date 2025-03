Paulo Eduardo troca Alverca pelo Riga FC

A SAD dos ribatejanos adiantou em comunicado, divulgado na sua página oficial na internet, ter chegado a acordo com o Riga FC para a transferência, a título definitivo, do atleta Paulo Eduardo, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais ao defesa central brasileiro.



Paulo Eduardo, que na época 2022/23 representou o Santa Clara, realizou 17 jogos pelo clube ribatejano esta temporada.