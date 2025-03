Paulo Fonseca admite viver momento difícil

Jogadores ao lado do treinador



Também o médio Corentin Tolisso assegurou que no Lyon todos estão prontos “para ir até ao fim juntos”.



“Vamos lutar juntos pelo treinador. Foi importante vê-lo. Estamos todos no mesmo barco, todo o Lyon está com ele”, afirmou.



Já antes do jogo, ao Canal +, Fonseca tinha dito sentir “uma grande injustiça em relação à decisão tomada”, tendo esclarecido que nunca tocou no árbitro, após um comportamento, no domingo, pelo qual pediu desculpa.



Na quarta-feira, Paulo Fonseca foi suspenso por nove meses pelo Comité Disciplinar da Liga francesa (LPF), até 30 de novembro, após “se atirar ao árbitro” Benoit Millot, encostando-lhe a cabeça, no triunfo caseiro perante o Brest (2-1), para a 24.ª jornada do campeonato.



Paulo Fonseca, que completou 52 anos na quarta-feira, contabiliza três vitórias e duas derrotas para o campeonato desde 31 de janeiro, quando sucedeu a Pierre Sage no comando do Lyon e regressou à Ligue 1, na qual já tinha orientado o Lille (2022-2024).





”, declarou, ao canal do clube, após a vitória em Bucareste ante o Steaua (3-1).Sobre o triunfo na primeira mão dos "oitavos" da Liga Europa, considerou-a “”, que alinharam em campo “com coração, que mostraram estar juntos”, com boa gestão de jogo para “um resultado merecido”.